Maandagochtend regent het nog in het noordoosten maar geleidelijk wordt het overal in het land droog. De zon breekt door en 's middags wordt het 11 tot 13 graden. Er staat een matige zuidwestenwind.

Vannacht trekt vanuit het zuiden bewolking over bij 1 tot 5 graden. Dinsdag overdag zorgt deze bewolking voor wat regen in Limburg. In het noorden blijft het droog en is het vrij zonnig. Het wordt 12 of 13 graden bij een matige zuidenwind. In de namiddag trekt in het westen wat bewolking over, maar hierbij blijft het droog.

