Geestelijken van de Russisch-orthodoxe Heilige Nikolaas van Myrakerk in Amsterdam verlaten de kerk omdat ze zich onder druk gezet voelen door hun aartsbisschop en de Russische staat, zo meldt de kerk zaterdag.

Het gaat om vier priesters en de diaken van de parochie. De geestelijken nemen de "zeer moeilijke stap met pijn in het hart". Het is volgens hen niet langer mogelijk om "een spiritueel veilig klimaat aan te bieden".

De geestelijken zijn tegen de oorlog in Oekraïne en zouden afgelopen weekend onder druk zijn gezet door de Russisch-orthodoxe bisschop Elisey om hun standpunt te veranderen, schrijft het Nederlands Dagblad. De Russische kerk is immers wél voor de oorlog in Oekraïne. Elisey liet dan ook weten dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de kerk in Amsterdam "met grote interesse" volgt.

Een bron van het dagblad beschrijft het bezoek van Elisey als "een geestelijke tank die op de parochie werd afgestuurd".

De vier geestelijken hebben een verzoek gedaan aan het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel om in dat bisdom te worden opgenomen. Het bestuur van de parochie steunt het besluit van de geestelijken. Over twee weken zal een algemene parochievergadering besluiten of ook de parochie de geestelijken zal volgen in de overstap.

Kerk werd eerder al beklad met Z-symbool

Het was de laatste tijd al onrustig rondom de kerk, nadat deze had aangegeven de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, Kirill, niet meer te noemen in erediensten wegens uitspraken van deze patriarch over de Russische invasie van Oekraïne. Hij zocht in een gebed de schuld van de invasie bij "buitenlandse partijen".

Dinsdag werd de Russisch-orthodoxe kerk nog beklad met het omstreden pro-Russische Z-symbool. Daarop stapte de parochie naar de politie om over veiligheidsmaatregelen te praten. Kerkdiensten werden uit voorzorg afgelast.

Het is nog niet duidelijk uit welke hoek de bekladding kwam. De kans bestaat dat het Z-symbool doelbewust op de kerk is gespoten, zodat die mogelijk het doelwit wordt van wraakacties. De kerk wordt bezocht door mensen uit meerdere landen. In een eerdere verklaring liet het kerkbestuur dan ook weten dat het geen volledig Russische kerk is, "noch een Oekraïense".