Drie weken na de drielingstorm zijn alle bossen weer bewandelbaar. In de afgelopen weken zijn bijna alle gevaarlijke, loshangende takken afgezaagd en opgeruimd, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer tegen NU.nl. Alleen de boswachter van de Noord-Veluwe zegt nog zeker twee weken nodig te hebben, schrijft De Stentor.

"Over het algemeen zijn de paden en wegen waar mensen komen vrij", zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer. De drielingstorm zorgde voor gevaarlijke situaties in bossen, waarbij takken naar beneden kwamen en bomen omvielen. Er moest flink gezaagd worden om de bossen weer veilig te maken.

"Er zijn nog enkele plekken waar boswachters nog niet klaar zijn, maar daar staat het duidelijk aangegeven." Volgens de zegspersoon krijgen mountainbikeclubs de actuele informatie over de laatste gevaarlijke plekken zodat ze er tijdens het fietsen rekening mee kunnen houden.

Op de Noord-Veluwe wordt nog wel druk gezaagd, schrijft De Stentor. De boswachter denkt dat het nog wel even duurt "voordat mensen hier weer rustig kunnen genieten van de omgeving". Staatsbosbeheer benadrukt dat er "prima te wandelen" is. "Als het ergens nog niet op orde is, staat het wel gemarkeerd."

Een drielingstorm is een zeldzaam verschijnsel in Nederland. De laatste keer dat sprake was van drie stormen in een week was bijna honderd jaar geleden: in 1928. Dudley kwam op woensdag 16 februari, Eunice raasde op vrijdag 18 februari over het land en Franklin sloot af op zondag 20 februari. Eunice was de zwaarste storm in vier jaar tijd en veroorzaakte vier doden in Nederland.