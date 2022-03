Klokkenluider uit de danswereld Kim Koumans heeft aangifte gedaan van ontucht door een Brabantse dansleraar. Dat bevestigt de oud-danseres na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad over de zaak. De dansleraar is in 2004 al eens veroordeeld voor ontucht met een ander slachtoffer, schrijft de krant.

"Dat hij al eens veroordeeld bleek te zijn en daarna gewoon door heeft mogen gaan met lesgeven, gaf de doorslag om nu aangifte te doen", legt Koumans uit. Op de inhoud van de aangifte kan ze omwille van het onderzoek niet verder ingaan.

Ook een andere vrouw is van plan om aangifte tegen de dansleraar te doen, aldus Noord-Hollands Dagblad. Een vierde vrouw maakte melding van ontucht door dezelfde leraar. Zij kon geen aangifte doen omdat haar zaak is verjaard.

Koumans maakt zich hard voor het aan het licht brengen van misstanden in de danswereld, waar ze zelf als topdanseres ook slachtoffer werd. Zo is er inmiddels een onafhankelijk onderzoek gestart naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld, volgend op een onderzoek naar misstanden in de turnsport.

De oud-danseres is ook het aanspreekpunt voor dansers die misstanden willen melden. Ze zegt dat mogelijk nog meer aangiftes tegen de Brabantse dansleraar kunnen volgen.