Zon en bewolking wisselen elkaar zaterdag af. Gedurende de dag neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. De temperatuur komt uit tussen de 10 en 14 graden, waarmee het lenteachtig aanvoelt.

Er staat een stevige zuidenwind die in de middag in kracht afneemt. Aan de kust blijft de temperatuur op ongeveer 10 graden steken, terwijl het oosten van het land op zo'n 14 graden kan rekenen.

In de middag kan er wat regen vallen, maar later op de avond trekken de buien het land uit. Door de bewolking wordt de nacht van zaterdag op zondag niet koud. De temperatuur blijft in het hele land boven het vriespunt.