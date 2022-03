Coöperatie Laatste Wil heeft acht leden uit de coöperatie gezet die een zelfmoordmiddel zouden hebben doorverkocht. Het groepje maakte de afspraken achter de rug van het bestuur om, laat voorzitter Jos van Wijk aan NU.nl weten.

Coöperatie Laatste Wil informeert mensen die hun leven voltooid vinden, over manieren om dat te beëindigen. Hulp bij zelfdoding is zelf strafbaar. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Coöperatie Laatste Wil aangemerkt als 'criminele organisatie' omdat het onderzoek doet of de manier waarop de coöperatie werkt wel legaal is.

De acht leden die zijn weggestuurd gingen verder dan alleen 'informeren' en zouden dus een zelfmoordmiddel hebben doorverkocht. Voorzitter Van Wijk zegt dat de coöperatie daar niet van op de hoogte was. De bestuursleden, onder wie Van Wijk, werden tijdens hun verhoor door het OM geconfronteerd met de documenten waaruit het doelbewust verkopen blijkt. Begin februari deelde de politie deze documenten met de stichting.

"Ze wilden heel bewust het bestuur misleiden", zegt Van Wijk. Zo toont een document uit maart 2019 een procedure waarin het middel stelselmatig kan worden verstrekt, op een manier "dat dit onder de radar van het bestuur blijft". "Dan hoor je hier niet thuis en word je geroyeerd", zegt de voorzitter.

In een nieuwsbrief gericht aan de ongeveer 26.500 leden schrijft Coöperatie Laatste Wil dat het het bestuur niet aangaat hoe individuele burgers handelen. Maar omdat de leden binnen de kaders van de stichting handelden, brachten ze het voortbestaan van de stichting in gevaar, "inclusief de strijd voor legalisering van laatstewilmiddelen".

Het royement is nog niet helemaal definitief. De leden hebben nog een maand om in bezwaar te gaan.

Onderzoeken naar meerdere verdachten

Los van het onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil en de royementen zijn er de afgelopen maanden verschillende leden van de coöperatie als verdachte aangemerkt omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan hulp bij zelfdoding. Dat begon met de aanhouding van van de 28-jarige Eindhovenaar Alex S. in juli 2021, die ook andere zaken aan het rollen bracht.

Bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland zijn daarnaast op dit moment zeven andere verdachten in beeld in het onderzoek. Volgens Van Wijk behoort geen van hen tot de geroyeerde leden.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).