De militaire pantservoertuigen die donderdagmiddag door de marechaussee in beslag werden genomen op de A2 bij het Limburgse plaatsje Gronsveld zijn verzamelobjecten. Dat meldt een woordvoerder van de marechaussee vrijdag aan NU.nl.

Het gaat om Amerikaanse M8 Greyhounds uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn voertuigen die met mitrailleurs zijn uitgerust.

De voertuigen werden donderdag in beslag genomen nadat ze waren aangetroffen op de trailer van een vrachtwagen. De marechaussee en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werden ingeschakeld om te kijken of het wapentuig van de pantservoertuigen nog op scherp stond.

Volgens de woordvoerder van de marechaussee dacht men eerst dat dit wel het geval was, omdat de "juiste markering" hiervoor ontbrak. Later bleek dat het voertuig veilig was. Het ging hierbij om de wapenuitrusting op de voertuigen zelf, en dus niet om losse wapens of munitie.

De bestuurder van de vrachtwagen werd aangehouden en zowel de militaire voertuigen als de vrachtwagen met trailer werden in beslag genomen. Volgens de woordvoerder van de marechaussee zit de verdachte, een 31-jarige man, nog vast en wordt hij momenteel verhoord.

Volgens een politiewoordvoerder was de vrachtwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Wat daar met de voertuigen zou gebeuren, is niet duidelijk.