Het Harens Lyceum in de Groningse plaats Haren is vrijdagmiddag ontruimd omdat er een onbekende man met een nepwapen rondliep. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van onder meer RTV Noord.

De regionale omroep schrijft dat een onbekende man met bedekt gezicht de school was binnengelopen. Hij droeg een wapen "dat niet van echt te onderscheiden was".

Nadat de situatie bij de meldkamer bekend was geworden, kwam de politie massaal op de been. De school werd ontruimd en de man werd door agenten aangehouden.

Volgens de woordvoerder kwam de melding even voor het middaguur binnen, waarna de agenten snel handelden en de verdachte kon worden aangehouden. Hij is inmiddels overgebracht naar het politiebureau en de situatie is onder controle.

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de leerlingen naar de parkeerplaats van de school zijn gebracht. Daar staan volgens de krant momenteel honderden scholieren.

Volgens RTV Noord zei de conrector van de Harense school dat het "eventjes een bizarre situatie" was. Ouders en verzorgers zijn volgens hem via een mail op de hoogte gebracht.