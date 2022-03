In een onderzoek naar mensenhandel heeft de politie vijf personen aangehouden die ervan worden verdacht een minderjarige prostituee te hebben bezocht. Dat meldt de politie vrijdag.

Eerder werden al een 22-jarige man uit Dordrecht en een 32-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Ze worden verdacht van mensenhandel, waarbij ze een minderjarige zouden hebben gedwongen tot seks tegen betaling.

De twee hoofdverdachten leidden de recherche naar de vijf klanten van de minderjarige prostituee. Het gaat om mannen van tussen de 22 en 35 jaar uit de regio Arnhem.

Sinds enkele jaren maken de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zich steeds meer zorgen om het aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Daarom verscherpten de politie en het OM hun aanpak en richtten zij zich steeds vaker op klanten van minderjarigen die zich beschikbaar stellen voor seksuele handelingen tegen betaling.

Het gaat daarbij niet alleen om minderjarigen die worden gedwongen om seks tegen betaling te hebben, maar ook om minderjarigen die dit vrijwillig doen zonder zich bewust te zijn van de gevolgen.

Seks met minderjarigen is ook verboden volgens het Wetboek van Strafrecht. Daarin wordt "ontucht met een jongere van zestien of zeventien jaar oud die zich prostitueert" strafbaar gesteld. Klanten kunnen hierdoor ook verantwoordelijk gehouden worden voor mensenhandel of seksuele uitbuiting.

De twee hoofdverdachten zitten momenteel nog vast. De vijf klanten zijn na verhoor heengezonden.