Overdag is er nog veel zonneschijn, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 11 graden op de Waddeneilanden tot 16 graden in het zuidoosten. De wind is stevig en komt uit het zuidoosten.

Na een zonnige ochtend krijgen we te maken met steeds meer bewolking. Dit zal eerst nog 'hoge bewolking' zijn waar de zon doorheen schijnt.

Tijdens de avond neemt de bewolking nog wat verder toe en in Zeeland kan in de loop van de avond een klein beetje regen vallen.