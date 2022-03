De helft van de volwassenen in Nederland had vorig jaar overgewicht, evenveel als bij de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Ook de cijfers over roken en drinken laten weinig verbetering zien ten opzichte van ruim drie jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het RIVM, het Trimbos-instituut en expertisecentrum Pharos.

Het Preventieakkoord heeft als doel minder overgewicht onder de Nederlandse bevolking, maar ook vaker nee zeggen tegen sigaretten en borrels.

Het aantal volwassenen met overgewicht kwam in 2021 nog steeds uit op 50 procent, terwijl 14 procent zelfs onder de categorie obesitas viel. Het aandeel rokers is een procent gedaald in drie jaar tijd en stond op 21 procent vorig jaar. Ook bij het gebruik van alchohol is slechts een lichte daling te zien: 7 procent van de 18-plussers dronk overmatig alcohol en dat is maar iets minder dan in de afgelopen jaren. Het percentage zware drinkers (8 procent) bleef gelijk.