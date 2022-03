In De Bilt is donderdag om 14.50 uur voor het eerst dit jaar een temperatuur van 15 graden Celsius gemeten, meldt Weerplaza. Daarmee is er sprake van de eerste zachte dag van het jaar.

Op sommige plekken in het land werd een nog hogere temperatuur gemeten. Zo steeg het kwik in Gilze-Rijen tot 16,8 graden.

Het is voor het eerst dit jaar dat er 15 graden wordt gemeten in het weerstation in De Bilt. Op Nieuwjaarsdag werd die temperatuur al in Maastricht gemeten. Die dag steeg het kwik in De Bilt tot 13,1 graden Celsius. Het werd de warmste 1 januari ooit.

De eerste dag met een temperatuur boven de 15 graden komt volgens Weerplaza precies op tijd, want gemiddeld gebeurt dit op 10 maart. In de afgelopen jaren werd deze grens vaak al voor 10 maart overschreden. Zo gebeurde dat vorig jaar op 20 februari.

Officieel kan men niet spreken van de eerste lentedag van het jaar, omdat dat "geen officiële term" is die door het KNMI wordt gebruikt. De term lentedag wordt vooral op gevoel gebruikt, legt Weerplaza uit aan NU.nl.