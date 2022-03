Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Almelo drie jaar celstraf geëist tegen een agent die politie-informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. De verdachte zou dit hebben gedaan in ruil voor drugs.

De man wordt verdacht van ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk.

De officier van justitie toonde donderdag geen begrip voor het handelen van de agent. "Overdag met collega's arrestanten vervoeren en surveilleren op straat, maar buiten diensttijd collega's dwarsbomen in hun werk om er zelf drugs voor te krijgen", zei de officier.

De zaak kwam in augustus 2020 naar voren in een onderzoek naar onderschepte berichten via chatdienst EncroChat. De agent zou informatie hebben opgezocht in het systeem en die aan criminelen hebben doorgegeven. Hij zou onder meer hebben gezocht naar mensen uit zijn omgeving, zoals partners en ex-partners.

De politie heeft de verdachte op basis van eigen onderzoek al ontslagen.

Donderdag staan ook twee andere mannen voor de rechter. Zij zouden de informatie van de agent hebben gekregen.