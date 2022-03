De maatregelen die zijn ingesteld om de situatie in de jeugdgevangenissen te verbeteren gaan pas over enige tijd verlichting bieden. Dat zeggen de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie donderdag in een voortgangsrapportage.

Sinds vorig jaar zomer zijn maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, waaronder het werven van extra gedragswetenschappers, groepsleiders en ander personeel. Ook is er een extra tijdelijke jeugdgevangenis gekomen in het Overijsselse Haaksbergen. Deze maatregelen bieden hoop op verbetering, schrijven de inspecties.

Het werven van personeel kost echter tijd, en dus kampen de jeugdgevangenissen nog steeds met een tekort aan personeel. Dat zorgt niet alleen voor een hoge werkdruk op de medewerkers, maar heeft ook effect op de jongeren zelf. Zij krijgen niet altijd genoeg begeleiding en onderwijs en moeten soms noodgedwongen op hun kamer blijven.

Ook is er nog steeds een tekort aan plaatsen voor jongeren. In sommige gevallen verblijven er meer jongeren op een afdeling dan officieel plaats voor is. De wachtlijsten voor bijvoorbeeld een langer verblijf blijven daarnaast ook lang. "Omdat deze jongeren niet kunnen doorstromen naar de volgende afdeling, zitten zij op afdelingen waar ze niet thuishoren. Hierdoor worden ze mogelijk niet goed voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij", schrijven de inspecties, die de situatie in de jeugdgevangenissen in de gaten blijven houden.