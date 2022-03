Na een koude nacht waarin het 1 tot 2 graden heeft gevroren, stijgt de temperatuur donderdag snel. Overdag is er opnieuw veel zon en het wordt 14 tot 15 graden. In het zuiden kan de temperatuur zelfs oplopen tot 16 of 17 graden.

Er waait een matige zuidoostenwind, die warmere lucht over ons land blaast. De zon schijnt vooral, met hier en daar wat sluierbewolking.

In de avond en in de nacht van donderdag op vrijdag is het helder en daalt het kwik naar 1 tot 4 graden.