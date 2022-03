Epidemie: een virus komt ineens heel veel voor. Het hoeft niet altijd over een virus te gaan, er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een drugsepidemie. Dan gebruiken op een moment heel veel mensen drugs.

Pandemie: verspreidt een virus zich wereldwijd, dan is er sprake van een pandemie.

Endemie: als landen uiteindelijk de controle hebben over een virus, dan kan er sprake zijn van een endemie. Dan is het virus er gewoon en komt hij soms wat meer voor. Denk bijvoorbeeld aan de griep in de winter.