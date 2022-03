Het Openbaar Ministerie (OM) gaat opnieuw onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder Tamar uit Marken is overleden. Het veertienjarige meisje werd in de zomer van 2020 dodelijk geraakt door een auto.

Aanleiding voor het onderzoek is een zogeheten artikel 12-klacht die advocaat Sébas Diekstra namens de nabestaanden heeft ingediend bij het gerechtshof. Belanghebbenden kunnen zo'n artikel 12-procedure beginnen als zij vinden dat het hof het OM moet opdragen alsnog over te gaan tot vervolging.

Nog voordat het hof hierover een beslissing heeft genomen, heeft het OM zelf besloten de omstandigheden van het ongeluk opnieuw te onderzoeken.

Afgelopen juni oordeelde justitie dat een destijds 28-jarige Duitser verantwoordelijk was voor de aanrijding, maar dat hij niet had kunnen vermoeden dat er sprake was van een ongeval. De man verklaarde te zijn doorgereden, omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt.

De nabestaanden van Tamar legden zich hier niet bij neer en lieten vorig jaar zelf onderzoek verrichten door een ongevallendeskundige. Die concludeerde dat het meisje na de aanrijding was versleept naar de berm.

Ook experts zien aanwijzingen voor verplaatsen lichaam

Het OM besloot naar aanleiding van de klacht verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee naar dossierstukken van de plaats van het ongeval te laten kijken. "Daaruit komt naar voren dat er nog vragen zijn over wat er in de nacht van het verkeersongeval is gebeurd", aldus justitie. Ook de verkeersanalisten zien aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst.

Het OM laat nu weten een bijeenkomst met deskundigen te beleggen, waarbij onafhankelijke experts opnieuw naar dit onderzoek gaan kijken. Op welke termijn de uitkomsten te verwachten te zijn, is nog niet duidelijk.

Diekstra laat namens de nabestaanden weten blij te zijn "dat er alsnog nader onderzoek wordt gedaan naar de zaak".

De bestuurder van de betrokken auto kreeg destijds een boete van 1.500 euro opgelegd, omdat hij ten tijde van het ongeluk op zijn telefoon keek. Het innen van die boete is in afwachting van het deskundigenonderzoek uitgesteld.