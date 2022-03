Complotdenker Huig P. en zijn cameraman Pieter P. zijn gearresteerd en verblijven in beperkingen, laat de politie woensdag weten aan NU.nl. Ze worden verdacht van smaad, laster, opruiing, bedreiging en valsheid in geschrifte. Ook Marlies van M. is van haar bed gelicht. Zij voert al een jarenlange strijd tegen een vermeend pedoseksueel complot waarvan haar dochter het slachtoffer zou zijn.

De afgelopen jaren trokken Huig P. en Van M. samen ten strijde tegen wat zij "een Haags pedonetwerk" noemden. Een medestander van P. liet woensdag via sociale media weten dat het drietal is opgepakt.

P. is eind november vorig jaar veroordeeld tot tien weken cel wegens bedreiging van en opruiing tegen premier Mark Rutte en toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Begin januari werd hij opnieuw opgepakt omdat hij het contactverbod dat hem was opgelegd overtrad. Twitter heeft het account van P. geblokkeerd omdat hij daarop strafbare uitingen deed.

Van M. beweert dat haar ex-man de leider van een grootschalig pedonetwerk is. In 2013 deed ze aangifte van misbruik van haar dochters, met de schuilnamen Lisa en Michelle. Ook zou haar ex-man kinderporno op zijn computer hebben gehad. Lisa zou op een bankje in de Scheveningse Bosjes zijn bevallen van een baby.

Duo viel ex van Van M. en diens nieuwe partner lastig

Het VPRO-radioprogramma Argos besteedde uitgebreid aandacht aan de zaak. In reactie daarop liet het Openbaar Ministerie (OM) in 2018 weten dat in deze zaak "geen bewijsbare feiten aan het licht zijn gekomen". Ook een nader onderzoek van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedendelicten van het OM leverde niets op. Van M. startte een zogenaamde artikel 12-procedure tegen de beslissing om niet te vervolgen, maar ook die leverde niets op.

Toch bleef Van M., gesteund door P., doorgaan met het uiten van beschuldigingen aan het adres van haar ex en de rechter met wie hij inmiddels was hertrouwd. Deze rechter trad volgens P. ook op in zaken waarin zijn familie (van een bekend visbedrijf in Katwijk) zou zijn benadeeld. Hij stond met een megafoon bij het gerechtsgebouw in Den Haag om de rechter te belasteren en liep ook met een megafoon door de straat waar het stel woonde om buurtbewoners te waarschuwen.

P. ging ondanks verloren zaak door met beschuldigingen

Het echtpaar spande vorig jaar een een zaak tegen P. aan, die P. op alle punten verloor. Hij moest tweets en video's met zijn beschuldigingen verwijderen en kreeg een contact- en straatverbod. Omdat P. doorging met het uiten van beschuldigingen, werden dwangsommen tot een som van 250.000 euro verbeurd verklaard. P. zelf meldde begin januari via sociale media dat de deurwaarder op verzoek van de landsadvocaat overging tot veiling van zijn huis.

De politie doet geen mededelingen over de aard van de strafbare feiten waarvan het drietal verdacht wordt. Later deze week worden ze voorgeleid bij de rechter-commissaris.