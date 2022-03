De Russisch-orthodoxe Heilige Nikolaas van Myrakerk aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam is dinsdag beklad met het omstreden pro-Russische Z-symbool. Het kerkbestuur is in gesprek met de politie over veiligheidsmaatregelen. De kerkdiensten van deze week zijn uit voorzorg afgelast.

Het is niet duidelijk uit welke hoek de bekladding komt. De kans bestaat dat het Z-symbool doelbewust op de kerk is gespoten, zodat die mogelijk het doelwit wordt van wraakacties.

De kerk wordt bezocht door mensen uit meerdere landen. In een eerdere verklaring liet het kerkbestuur dan ook weten dat het geen volledig Russische kerk is, "noch een Oekraïense".

Het kerkbestuur zette eerder al een inzamelingsactie op om de bevolking van Oekraïne te steunen. Ook nam het afstand van uitspraken van een Russische patriarch, die in een gebed de schuld van de invasie bij "buitenlandse partijen" zocht. "Wij steunen alle gelovigen - ongeacht hun origine - en delen de pijn en het leed van allen", aldus een woordvoerder.

Rutte wil dat discriminatie van Russen in Nederland stopt

Premier Mark Rutte riep dinsdag op om de treiterijen tegen Russen in Nederland te stoppen. "Hier helpen we helemaal niemand mee en het is niet beschaafd", aldus de premier.

Rutte zei in toenemende mate berichten te horen over "verbaal geweld of zelfs erger" tegen Russische mensen, organisaties en bedrijven in Nederland. "Ik verwerp die ten zeerste", zegt hij. "Wij zijn in strijd met Poetin en zijn regering, niet met Russen en al helemaal niet met Russen in Nederland."

Individuele Russen kunnen er volgens de premier niets aan doen wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne. De premier stelt vast dat velen van hen zich juist afkeren van dit "vreselijke geweld".