In de afgelopen honderd jaar heeft de zon zich in de eerste negen dagen van de maand maart niet eerder zo vaak laten zien als nu. De zon scheen gemiddeld 72,5 uur, zegt Weerplaza woensdag tegen NU.nl.

Gemiddeld schijnt de zon in de eerste tien dagen van maart zo'n 39 uur, blijkt uit metingen tussen 1991 en 2020. "Dit jaar scheen de zon dus 128 procent langer dan normaal", aldus een woordvoerder van Weerplaza. Het record is in negen dagen dus al ruim boven het gemiddelde van tien dagen.

Het oude record uit 1976 stond op 72,4 zonuren. De verwachting is dat het totale aantal zonuren de komende dagen nog fors toeneemt, gezien de zonnige weersverwachting voor vandaag en morgen.

Het warme weer ontstaat door de nabijheid van een hogedrukgebied ten oosten van Nederland, legt Weerplaza uit. De wind blaast warme lucht van het oosten naar het zuiden, waardoor het woensdag warmer is dan de afgelopen dagen.