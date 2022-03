Een man en een vrouw uit Deventer zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het slachten van meer dan twintig gestolen schapen. Het duo liet de overblijfselen van de dieren achter in de weilanden en nam het vlees mee naar huis, meldt de politie woensdag.

In hun woning werd een groot aantal vriezers aangetroffen met daarin grote hoeveelheden vlees. Volgens de politie wilde het duo het vlees van de dieren gebruiken voor eigen consumptie.

Tussen 2020 en nu kwamen bij de politie meer dan vijftien meldingen binnen over schapen die in weilanden in Gelderland en Overijssel werden gestolen en geslacht. In sommige gevallen ging het ook om geslachte kippen.

Na de slachting van zes schapen in een weiland in het Gelderse Wilp is DNA-onderzoek uitgevoerd. Dat leidde tot de aanhouding van de 35-jarige vrouw en de 43-jarige man. Gezien de vrijwel identieke werkwijze vermoedt de politie dat de twee naast de slachting in Wilp ook betrokken zijn bij de andere incidenten.

"Met het op eigen houtje slachten van schapen is een groot risico voor de volksgezondheid genomen. Daarnaast werden de dieren zonder toestemming van de eigenaar en mogelijk zonder verdoving geslacht en uiteindelijk weggenomen. Daarmee is ook veel dierenleed veroorzaakt."