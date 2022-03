Het aantal mensen dat jaarlijks verdrinkt ligt niet rond de 100, maar tussen de 250 en 300. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het CBS, meldt Reddingsbrigade Nederland woensdag.

Het verschil is onder meer ontstaan doordat zogeheten accidentele verdrinkingen in het verleden niet zijn meegeteld. Dan gaat het bijvoorbeeld om omgekomen zwemmers. Ook zijn zelfdodingen en verkeersongevallen waarbij sprake was van verdrinking eerder niet meegenomen in de cijfers. Verder zijn in eerdere rapportages verdrinkingen van mensen die niet in Nederland wonen niet geregistreerd.

De conclusies van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health. Op basis van het onderzoek heeft Reddingsbrigade Nederland een factsheet (pdf) gepubliceerd waarin de organisatie uitlegt waarom het beeld van het aantal verdrinkingen wordt bijgesteld.

"We wisten wel dat het aantal verdrinkingen in werkelijkheid hoger lag dan wat jaarlijks wordt gerapporteerd, maar dat het om een verdrievoudiging zou gaan, konden wij ook niet bevroeden", aldus directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland.

Breedveld zegt in gesprek te gaan met organisaties als Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Veilig Verkeer Nederland en ouderenbonden om de cijfers terug te dringen.

