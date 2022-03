De gemeenteraad van Cranendonck heeft dinsdagavond besloten dat het asielzoekerscentrum (azc) in Budel op 1 juli 2024 wordt gesloten, meldt Omroep Brabant. Op die datum loopt de vergunning af.



Het voorstel voor de sluiting kwam van de politieke partij ELAN. De gemeenteraad sprak zich eerder ook al uit voor een sluiting van het azc, maar laat de mogelijkheid voor een nieuw azc open als de inwoners van de gemeente daarmee instemmen.

Na een reeks steekincidenten werd eind januari een noodverordening uitgevaardigd om de veiligheid beter te kunnen waarborgen. Eind februari zijn aan in totaal 58 bewoners van het azc celstraffen of geldboetes opgelegd. De situatie is volgens de gemeente onhoudbaar geworden.

De sluiting van het azc heeft niets te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente gaat zich daar nog steeds hard voor maken. In het azc verblijven nu vooral vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn.