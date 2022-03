Het kabinet wil de komende tien jaar in totaal 100 miljoen euro uittrekken voor het versterken en beschermen van het lokale bestuur. Het geld is bedoeld om onder meer de woningen van lokale politici beter te beveiligen, schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lokale politici en ambtenaren worden steeds vaker bedreigd en geïntimideerd, stelt de minister.

Volgens de regering heeft ruim 65 procent van de burgemeesters in Nederland weleens met verbale agressie, bedreiging of intimidatie te maken gehad. Zo ging in 2015 de auto van de Rucphense burgemeester Marjolein van Meer Mohr in vlammen op (te zien op de foto) en woont de Haarlemse burgemeester Jos Wienen sinds 2018 op een geheim adres.

"Een aanval op een raadslid, wethouder of burgemeester raakt ons allemaal en tast de kern van de democratie aan", aldus Bruins Slot. De bedreigingen komen volgens haar niet alleen voort uit de georganiseerde misdaad, maar ook uit de maatschappelijke onrust en een tanend vertrouwen in de overheid.

De minister wil er met het extra geld onder meer voor zorgen dat politici en ambtenaren vaker melding doen van bedreiging en intimidatie. Ook wil ze meer investeren in preventieve beveiligingsmaatregelen voor de woningen van bestuurders.

Het geld is onderdeel van de plannen die de coalitie heeft om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. In totaal wordt daar jaarlijks 434 miljoen euro voor uitgetrokken.