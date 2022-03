Een van de mannen die in de nacht van 4 op 5 maart gewond zijn geraakt bij een schietpartij bij het Leonardo Hotel in Vinkeveen is Valengino M. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) behoort de 31-jarige man tot de criminele organisatie van Richard R., beter bekend als 'Rico de Chileen'.

Of het hier om een gerichte aanslag of een uit de hand gelopen ruzie ging, is nog onduidelijk. Een 27-jarige man die in zorgelijke toestand in het ziekenhuis was opgenomen, is dinsdag overleden aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was ook een verdachte.

De advocaat van M. was niet bereikbaar voor commentaar.

In totaal zes verdachten werden aangehouden, nadat er zaterdag om 4.25 uur een melding over een schietincident op de parkeerplaats bij de Harbour Club was binnengekomen.

Op beelden van het incident is te zien dat een zwarte auto over de parkeerplaats rijdt, terwijl er schoten te horen zijn. Toen de politie arriveerde, was een deel van de verdachten al vertrokken.

Een aantal van hen werd aangehouden in de buurt van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Een van de inzittenden was gewond en werd direct naar het ziekenhuis overgebracht.

Man zou 'missies' hebben uitgevoerd voor Richard R.

Volgens justitie is M. een van de personen die binnen de organisatie van 'Rico de Chileen' geld afleveren dan wel in ontvangst nemen. Daarnaast was hij mogelijk betrokken bij drugshandel. Richard R. kreeg in mei vorig jaar elf jaar celstraf opgelegd, omdat hij leidinggaf aan een criminele organisatie die zich bezighield met moorden en het witwassen van geld.

M. kwam als verdachte in beeld, doordat hij onder meer rondreed in een Volvo die door de politie was voorzien van afluisterapparatuur. In gesprekken werd gesproken van het uitvoeren van "missies" als het ging om het ophalen van grote geldbedragen. Ook zou hij auto's naar Spanje hebben vervoerd.