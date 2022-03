De veroordeling van Jessica B. voor het medeplegen van de moord op haar man Tjeerd van Seggeren in 2017 is gebaseerd op onvoldoende bewijs, schrijft de advocaat-generaal dinsdag in een advies aan de Hoge Raad. Zij adviseert de veroordeling van de vrouw, die tijdens het hoger beroep eind 2020 twintig jaar cel opgelegd kreeg, te vernietigen.

Van Seggeren bezocht op 8 juli 2017 een festival in het Friese dorpje De Westereen. Zijn ontzielde lichaam werd een dag later aangetroffen in een weiland in de buurt van het festivalterrein.

Zijn partner B. heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de dood. Haar veroordeling was gebaseerd op onder meer telefoongegevens en camerabeelden van een tankstation die bewijzen dat ze ten tijde van de moord in de buurt van het weiland was.

B. zou geen goed huwelijk hebben gehad met Van Seggeren, en dat was volgens het hof het motief voor de dood. Ze zou vlak voor zijn dood een levensverzekering hebben afgesloten. De vrouw heeft de moord volgens het hof samen met iemand anders gepleegd, maar het is niet duidelijk wie deze tweede persoon is.

Betrokkenheid bij moord gebaseerd op indirect bewijs

De vrouw is echter veroordeeld op basis van indirect bewijs, ziet de advocaat-generaal. Daaruit kan volgens haar niet objectief worden afgeleid dat B. schuldig is aan het medeplegen, het gezamenlijk uitvoeren of het voorbereiden van de moord op Van Seggeren. "De veroordeling wegens het medeplegen van moord kan dan ook volgens de advocaat-generaal niet in stand blijven."

De Hoge Raad hoeft het onafhankelijke advies van de advocaat-generaal niet over te nemen. De uitspraak is op 19 april.