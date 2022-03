De veroordelingen van Marco Kroon kunnen in stand blijven, schrijft de advocaat-generaal dinsdag in een advies aan de Hoge Raad. De militair was naar de Hoge Raad gestapt omdat hij het niet eens was met de straf die hij kreeg voor wildplassen, het geven van een kopstoot en het beledigen van een agent tijdens carnaval in maart 2019.

Kroon plaste die bewuste carnavalsavond tegen een hek. Toen de militair daarna werd aangehouden, toonde hij zijn geslachtsdeel aan een vrouwelijke agent en gaf hij een andere agent een kopstoot. In het hoger beroep, dat in december 2020 diende, kreeg Kroon een taakstraf van tachtig uur opgelegd voor het geven van de kopstoot en belediging van de agent. Voor het wildplassen kreeg hij een boete van 120 euro.

De militair was het echter niet eens met de uitspraak en ging daarom in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens Kroon was hij namelijk aan het wildplassen door urologische problemen. De gemeente had te weinig voorzieningen geregeld én een straat afgesloten, waardoor de militair geen andere keuze had.

Er kan niet worden vastgesteld dat er te weinig toiletten waren en Kroon had gezien de omstandigheden rekening moeten houden met een wegafsluiting, zei het hof tijdens het hoger beroep. De advocaat-generaal is het eens met die conclusie.

Kroon wilde daarnaast strafvermindering, omdat er volgens hem overdreven geweld zou zijn gebruikt bij de arrestatie. De militair zou daardoor letsel aan zijn handen hebben opgelopen. De advocaat-generaal sluit zich echter aan bij de conclusie van het hof: er kan niet worden geconcludeerd dat het letsel van Kroon het gevolg is geweest van politiegeweld.

De advocaat-generaal geeft onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Die doet op 19 april uitspraak in deze zaak.