De komst van Lelystad Airport is verder uit zicht geraakt nu minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) stikstofberekeningen afkeurt en daarom geen natuurvergunning verleent. Dit meldt EenVandaag maandag en bevestigen Haagse bronnen van NU.nl.

Lelystad Airport heeft verkeerde berekeningen over de stikstofuitstoot gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage in opdracht van het kabinet hebben uitgevoerd.

Die berekeningen zijn in al 2019 bestreden door ingenieur Leon Adegeest van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). "Ik ben heel blij dat de feiten ertoe doen in Nederland. Het is belangrijk dat de nieuwe minister voor Stikstof Christianne van der Wal de consequenties trekt", zegt Adegeest van SATL tegen NU.nl.

Adegeest toonde aan dat Lelystad Airport een verkeerde voorstelling van zaken gaf door te beweren dat motoren van vliegtuigen heter werden dan in werkelijkheid. Bij hetere motoren stijgen uitlaatgassen hoger de lucht in en slaan dan neer over een groter gebied. Op die manier zou de stikstofuitstoot per vierkante hectare zo laag zijn dat volgens het vliegveld geen natuurvergunning hoefde te worden aangevraagd.

Ook stelde Adegeest dat Lelystad Airport de impact van het autoverkeer onderschat. Zo zijn de miljoenen vakantiegangers die via Lelystad op reis zouden gaan en die met de auto zouden komen niet in de stikstofberekeningen opgenomen. De experts van het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage gaven Adegeest gelijk, maar het kabinet trok tot nu toe niet de consequenties.

Vliegveld kan opnieuw aanvraag voor natuurvergunning indienen

Lelystad Airport maakte gebruik van de zogenoemde PAS-regeling, die het voor uitstoters van stikstof mogelijk maakte om bij een geringe uitstoot op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zonder vergunning te opereren.

De PAS-regeling is in 2019 door de geruchtmakende uitspraak van de Raad van State buiten werking gesteld. Sindsdien opereren meer dan drieduizend bedrijven, vooral veehouderijen, illegaal. De Rijksoverheid streeft ernaar al deze bedrijven te legaliseren, omdat ze altijd te goeder trouw hebben gehandeld,

Op 28 februari is hiervoor het zogeheten legalisatieprogramma PAS-melders van start gegaan. Voordat een bedrijf voor legalisatie in aanmerking komt, wordt een verificatieprogramma doorlopen om te bekijken of aan alle voorwaarden in de Regeling Natuurbeheer wordt voldaan.

Minister voor Stikstof Van der Wal heeft nu vastgesteld dat Lelystad Airport in de opgave van zijn stikstofuitstoot afwijkende cijfers heeft aangeleverd als het gaat om de warmte van de motoren en de toename van het wegverkeer. Dus krijgt de luchthaven geen natuurvergunning op grond van het legalisatieprogramma.

Betekent dit dat Lelystad Airport van de baan is? Dat niet, zo laten bronnen in Den Haag weten. Als het bedrijf ergens stikstofruimte weet te realiseren door bijvoorbeeld boerderijen op te kopen, kan het opnieuw een aanvraag voor een natuurvergunning indienen.

Op donderdag komt in de Tweede Kamer het stikstofbeleid aan de orde. NU.nl heeft Lelystad Airport om een reactie gevraagd.