Elke eerste maandag van de maand klinkt om 12.00 uur het luchtalarm en ondanks de oorlog in Oekraïne zal de sirenetest ook deze maandag te horen zijn. Veiligheidsdiensten maken burgers erop attent dat het om een test gaat.

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt de sirenetest extra goed onder de aandacht gebracht, zodat mensen zich geen zorgen maken.

Veel mensen in Nederland zijn ongerust sinds de Russische inval in Oekraïne. Zo had stichting MIND Korrelatie het afgelopen week veel drukker dan normaal. Bellers worstelen met angst voor de gevolgen van de Russische invasie.

Veiligheidsregio Twente meldde vrijdag al op Twitter: "Vanwege de oorlog in Oekraïne zou onrust kunnen ontstaan door het afgaan van de sirenes. Daarom kondigen we de maandelijkse test van de sirenes deze keer extra aan."