Elke eerste maandag van de maand klinken om 12.00 uur de sirenes. Ook deze maandag zal de sirenetest te horen zijn, ook nu het oorlog is in Oekraïne.

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt er extra over gecommuniceerd zodat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.

De Veiligheidsregio's is gevraagd het reguliere testalarm nog eens onder de aandacht te brengen. Zo meldde de Veiligheidsregio Twente vrijdag al op Twitter: "Vanwege de oorlog in Oekraïne zou onrust kunnen ontstaan door het afgaan van de sirenes. Daarom kondigen we de maandelijkse test van de sirenes deze keer extra aan."