Bij een steekpartij in Leeuwarden is in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw overleden. Daarnaast raakten een 25-jarige en een 30-jarige man uit de Friese hoofdstad gewond. De politie heeft een 27-jarige man uit het Groningse Leek aangehouden.

Om 3.36 uur kreeg de politie een melding van een brand in een huis aan de Tweebaksmarkt. Het bleek om een kleine brand te gaan, die de brandweer snel kon blussen. In de woning vonden agenten de overleden vrouw, volgens de politie een inwoonster van Leeuwarden, en een zwaargewonde man. Later meldde een andere gewonde man zich bij een ambulance.

Enige tijd na het incident kwam de politie een auto met daarin de mogelijke verdachte op het spoor. De man, die verdacht wordt van betrokkenheid bij het steekincident, werd rond 5.00 uur aangehouden.

Over de toedracht van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen, Agenten doen in en rond de woning onderzoek en praten met de slachtoffers en eventuele andere betrokkenen. De politie roept getuigen op zich te melden.