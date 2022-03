In een botenloods aan de Binckhorstlaan in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.30 uur een zeer grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder liggen er ongeveer honderd plezierjachten in de loods. Er komt veel rook vrij en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden.

De brandweer rukte met veel eenheden uit om de brand te bestrijden. "Er zijn knallen gehoord. Die zijn afkomstig van gasflessen die lagen opgeslagen in de loods", twitterde de woordvoerder eerder.

Rond 5.00 uur laat de veiligheidsregio weten dat de brand nog altijd niet onder controle is. Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg om te zeggen hoe zwaar de boten en de loods zijn aangetast door het vuur. Tot nu toe heeft de brandweer weten te voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar andere panden, zegt ze.

Er zijn geen schadelijke stoffen in de omgeving terechtgekomen door de rook, aldus de veiligheidsregio. Wel is geuroverlast mogelijk. Mensen die daar last van hebben wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.