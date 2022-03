Een consulaire afdeling van de Russische ambassade in Den Haag wordt de komende tijd extra beveiligd door de politie, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Donderdagavond werd voor het gebouw een rugzak met brandbare vloeistof achtergelaten. De woordvoerder kan niet bevestigen of dat de reden voor de wachtpost is.

Het is ook nog niet duidelijk welke brandbare vloeistof in de rugzak zat en of er bijvoorbeeld een ontstekingsmechanisme aan verbonden was.

De rugzak lag binnen het hek van het consulaatterrein. Het gebied rondom het pand aan de Scheveningseweg was donderdagavond enige tijd afgezet. Uit onderzoek van het Team Explosieven Verkenning (TEV) bleek de inzet van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) niet nodig.

De politie bekijkt nu onder meer camerabeelden om erachter te komen wie de tas achterliet. Mogelijk is die over het hek gegooid.