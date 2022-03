De politie schoot tekort bij de aanpak van vrachtwagenchauffeur Willem M., die op 7 juli 2021 motoragent Arno de Korte doodreed. Het korps zou voorafgaand aan het voorval geen overzicht van M.'s eerdere rijincidenten hebben gehad. Mede daardoor was er geen "gecoördineerde, integrale aanpak", concludeert een commissie die op verzoek van de politie onderzoek heeft gedaan.

De resultaten van het onderzoek zijn vrijdag aangeboden aan de korpsleiding.

M. reed de 47-jarige politieman aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. De Korte had een stopteken gegeven, omdat M. door rood zou zijn gereden. De motoragent zou na de aanrijding honderden meters zijn meegesleurd en overleefde dit niet. M. reed na de aanrijding door.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de 46-jarige M. op verdenking van moord. Het strafrechtelijk onderzoek staat los van dat van de commissie.

M. reed jaren eerder al een motoragent aan

De vrachtwagenchauffeur had in 2015 al een motoragent aangereden. Die raakte toen ernstig gewond. In de jaren daarna gedroeg M. zich herhaaldelijk zeer intimiderend tegen de politie. De onderzoekscommissie, onder leiding van voormalig landelijk verkeersofficier van justitie Koos Spee, heeft alle incidenten in kaart gebracht.

Zo kreeg M. ook meermaals een boete voor rijden met een overbeladen vrachtwagen, net als een boete voor belediging. In 2020 was hij betrokken bij een ongeval waarbij een 79-jarige vrouw om het leven kwam. Dat ongeval leidde niet tot een strafzaak.

Politieteam was terughoudend met controleren van M.

In de onderzochte periode heeft het Team Verkeer van de politie zijn medewerkers uit veiligheidsoverwegingen gevraagd terughoudend te zijn met het controleren en verbaliseren (een proces-verbaal opmaken tegen) van de trucker uit Melissant, stelt de commissie vast. Ook wilde de teamleiding de lopende strafzaak niet beïnvloeden.

De commissie-Spee heeft begrip voor die zorgen en de gemaakte afweging, maar het leidde er wel toe dat het Team Verkeer de verdachte nagenoeg ongemoeid liet.

"Aan de oproep om terughoudendheid te betrachten bij het controleren en aanspreken van de vrachtwagenchauffeur, lagen integere motieven ten grondslag", zegt Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie. "Deze hielden verband met de veiligheid van de medewerkers vanuit goed werkgeverschap en het als politie betrachten van objectiviteit."

De commissie heeft een reeks aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. De politie laat weten die integraal over te nemen.