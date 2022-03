In 2021 en 2020 hadden mensen veel minder last van de eikenprocessierups dan in 2019, meldt onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel, dat informatie verzamelde bij zo'n 380 huisartsenpraktijken.

De eikenprocessierups leeft in de zomer in eikenbomen. De haartjes van het beestje kunnen klachten aan de ogen, jeuk, ademhalingsproblemen en andere problemen veroorzaken.

In gebieden met veel besmette eiken gingen vooral in de zomer van 2019 veel mensen met jeukklachten naar de huisarts.

In de afgelopen twee jaar zijn er veel minder eikenprocessierupsen gezien. De piek van het aantal klachten bij de huisarts lag in 2021 lager dan in eerdere jaren. Nivel schrijft dit toe aan de lage temperaturen in het voorjaar: de eikenprocessierups gedijt het best in warm weer.