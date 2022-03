Brabantse ziekenhuizen gaan werknemers die thuiszitten met een coronabesmetting vragen om toch te komen werken. Dat zegt Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Noord-Brabant, donderdag tegen Omroep Brabant. Dit moet voorkomen dat de acute en spoedeisende zorg in gevaar komt en er afgeschaald moet worden.

Het personeel dat vanwege een coronabesmetting thuiszit, is niet verplicht te komen werken. Bovendien worden alleen medewerkers gevraagd op afdelingen waar het echt niet anders kan, zoals op de intensive care en de spoedeisende hulp.

Het ziekteverzuim zou op sommige afdelingen van Brabantse ziekenhuizen zijn opgelopen tot 20 procent. Daardoor is zorg afgeschaald in onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, terwijl het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zich dit weekend genoodzaakt ziet om één verpleegafdeling chirurgie te sluiten.

"Dat is dramatisch voor de mensen wiens ingreep al eens is afgezegd. Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is nu eindelijk bijna op het niveau dat we alle reguliere zorg weer kunnen leveren. Daar willen we niet opnieuw een hap uit nemen", aldus Berden, die toevoegt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de hoogte is gesteld van de beslissing.

Om de patiëntveiligheid niet in het geding te brengen, zullen besmette medewerkers volgens Berden chirurgische mondmaskers van het type IIR dragen, die een hogere zogeheten bacterie filter efficiency hebben dan gebruikelijk.