De A2 bij Vinkeveen in de richting Amsterdam is weer vrijgegeven nadat er eerder op donderdag tientallen dode spreeuwen op de weg waren gevallen. Drie van de vijf rijstroken werden afgezet, de opgelopen vertraging van bijna een uur neemt weer af, zo meldt Rijkswaterstaat.

Onduidelijk is waardoor de spreeuwen rond 14.30 uur uit de lucht dood op het wegdek vielen. "We hebben niet op beeld staan hoe het is gebeurd", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wel is op foto's van camera's op de weg te zien dat de vogels verspreid over de rijstroken liggen.

In verband met de heersende vogelgriep heeft Rijkswaterstaat contact gezocht met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maar zij komen "doorgaans niet op dit soort meldingen af", legt de woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Daarop werd besloten de dieren niet met de hand te ruimen, maar een schoonmaakwagen te laten komen. "Zodat eventuele ziektes niet zouden overslaan op onze medewerkers."

Tijdens het bergen werd verkeer richting Amsterdam vanaf knooppunt Oudenrijn omgeleid via de A12. Rond 17.00 uur was alles opgeruimd en werden alle rijstroken weer vrijgegeven.