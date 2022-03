Automobilisten moeten donderdag op de A2 bij Vinkeveen in de richting Amsterdam rekening houden met vijftig minuten vertraging. Er liggen tientallen dode spreeuwen op de weg, meldt Rijkswaterstaat.

Drie van de vijf rijstroken zijn daarom afgezet, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat donderdagmiddag weten.

Het is onduidelijk waardoor de vogels uit de lucht zijn gevallen. "We hebben niet op beeld staan hoe het is gebeurd", aldus de woordvoerder. Wel is op foto's van camera's op de weg te zien dat de vogels verspreid over de rijstroken liggen.

Hulpdiensten zijn onderweg om de spreeuwen te bergen. Verkeer richting Amsterdam wordt vanaf knooppunt Oudenrijn omgeleid via de A12.