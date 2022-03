De leider van een internationale drugsbende is woensdag aangehouden op Aruba. Het gaat om een 53-jarige man uit Suriname, die woensdagochtend met een vlucht vanuit Paramaribo arriveerde op de internationale luchthaven Koningin Beatrix, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De man, die volgens Het Parool Piet W. heet, wordt door het OM gezien als "de onbetwiste leider" van een drugsorganisatie die zich jarenlang bezighield met cocaïnehandel. Deze organisatie werd beschouwd als een multinational die wereldwijd opereerde.

W. werd na een megaproces van dertien dagen bij de rechtbank Rotterdam op 28 maart 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, nadat hij in 2012 was gearresteerd. Hij wist te vluchten en verbleef de laatste jaren vermoedelijk in Suriname.

Het strafrechtelijk onderzoek begon nadat in de haven van Rotterdam ruim 1.100 kilo cocaïne was onderschept. De drugs waren verstopt in een lading whisky. Vervolgens werd een reeks cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika naar onder meer Hongkong, Kaapverdië en Nederland in kaart gebracht.

Het Nederlandse politieteam FASTNL van de Landelijke Eenheid, dat voortvluchtigen opspoort, ontving onlangs informatie waaruit bleek dat de man naar Aruba zou reizen. Vervolgens diende het OM een rechtshulpverzoek in voor zijn aanhouding.

Na aankomst op Aruba werd W. aangehouden bij de paspoortcontrole. Hij wordt naar verwachting binnenkort overgebracht naar Nederland om de rest van zijn gevangenisstraf - nog bijna drie jaar - uit te zitten.