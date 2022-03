Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in overleg met de Groningse gemeente Westerwolde besloten om een dwangsom van 100.000 euro te betalen vanwege de overvolle opvang in Ter Apel in november vorig jaar, meldt RTV Noord donderdag.

De gemeente legde het COA dwangsommen op omdat de opvang voor asielzoekers in Ter Apel (onderdeel van de gemeente Westerwolde) eind vorig jaar overvol raakte. In oktober 2021 zaten er zevenhonderd mensen te veel in het centrum. Die situatie leidde tot vechtpartijen en ingrijpen van de ME. In november zaten er opnieuw honderden mensen te veel in het centrum.

Het COA zei echter te maken te hebben met een "overmachtsituatie" en ging tegen de dwangsommen in beroep. Nu besluit de organisatie toch om een dwangsom van 100.000 euro te betalen. Daarmee komt er een einde aan de juridische strijd tussen de gemeente en het COA.

Een woordvoerder meldt aan RTV Noord dat het COA begrijpt dat de gemeente Westerwolde in het afgelopen najaar druk heeft gevoeld en dat de gemeente extra kosten heeft gemaakt. Het COA zegt "een compensatie die ten goede komt aan de inwoners van Ter Apel" gepast te vinden. "Een juridische strijd tussen twee bestuursorganen hoort hier niet bij", aldus de woordvoerder.

De gemeente laat een aangekondigde tweede reeks dwangsommen van maximaal 150.000 euro vallen.