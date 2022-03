De forse stijging in het aantal positieve coronatests van woensdag is waarschijnlijk het gevolg van de versoepelingen, het einde van de voorjaarsvakantie en carnaval. Dat laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland donderdag aan NU.nl weten.

Het aantal coronagevallen is toegenomen tot 58.301, dat is het hoogste aantal in twee weken tijd, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het aantal testafspraken nam ook flink toe; van 67.000 tot ruim 90.000.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het coronavirus

GGD GHOR Nederland ziet meerdere oorzaken van deze toenames. Eerder bleek al dat carnaval een van de oorzaken was. In Overijssel en in steden waar veel carnaval wordt gevierd, zoals Eindhoven en Tilburg, is het op de testlocaties drukker dan gebruikelijk. GGD Noord-Limburg heeft de testcapaciteit opgeschaald.

De koepelorganisatie ziet ook in het noorden van het land stijgingen in het aantal positieve tests en testafspraken. "Daar zijn de voorjaarsvakanties afgelopen, mensen komen terug van wintersport en de scholen gaan weer open. Dat veroorzaakt meer drukte bij de testlocaties", aldus een woordvoerder.

Ook het vervallen van bijna alle coronamaatregelen zorgt voor een grotere kans op besmetting.