Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam geciteerd uit communicatie die wordt toegeschreven aan de twee verdachten van de moord op de Peter R. de Vries. Hieruit blijkt "bloeddorst" en "gewetenloosheid", aldus de officieren van justitie tijdens een inleidende zitting.

Een deel van de communicatie die voorafging aan de moord op de misdaadjournalist op 6 juli en van vlak daarna lekte begin dit jaar al uit via Het Parool. De Vries overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.

De berichten zijn afkomstig uit een Google Pixel-telefoon die werd aangetroffen in de vluchtauto waarin de verdachten werden aangehouden. De telefoon is volgens het OM door zowel Kamil E. als Delano G. gebruikt. Op de telefoon is DNA van laatstgenoemde gevonden. Daarnaast werd er zowel in het Nederlands als in het Pools - de moedertaal van E. - gecommuniceerd.

De politie is erin geslaagd de telefoon te kraken. De nog onbekende opdrachtgever stuurde foto's van De Vries met de begeleidende tekst: "Deze hond moet je hebben."

E. zou vervolgens hebben voorgesteld om De Vries samen met G. te vermoorden, maar G. zei hierop alleen te zullen handelen. "Ik doe het solo, ik finish het", zou G. hebben geschreven. Na de moord stuurde hij: "Bro, die kogel dwars door ze hoofd", "alles spoot, kk-mooi" en "iedereen gillen".

Volg dit onderwerp Volgen Volg het laatste nieuws rondom de dood van Peter R. de Vries

Verdachte heeft altijd gezegd als chauffeur te hebben gefungeerd

De communicatie staat haaks op eerdere verklaringen van E. Hij heeft altijd volgehouden dat hij enkel als chauffeur fungeerde op 6 juli. In berichten die worden toegeschreven aan de 35-jarige man staat echter dat hij schutter G. alles heeft laten zien, verwijzend naar de Lange Leidsedwarsstraat waar De Vries is neergeschoten.

Geconfronteerd met deze berichten zei E. donderdag op de zitting dat hij hier niets over te zeggen heeft. G. was niet aanwezig in de rechtszaal.