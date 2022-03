Ondernemer en lobbyist Sywert van Lienden is woensdag weer op vrije voeten gesteld, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagavond. Het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal en Van Liendens rol gaat wel verder.

Van Lienden werd maandag in Hilversum opgepakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vanwege het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal. Ook zijn twee compagnons werden die dag opgepakt. Twee woningen en een kantoor werden doorzocht, aldus het OM.

Zijn twee compagnons zitten nog wel vast. Het is niet duidelijk waarom Van Lienden wel is vrijgelaten.

Het OM maakte maandag bekend een strafrechtelijk onderzoek te openen naar de Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege de mondkapjesdeal "en drie daarbij betrokken natuurlijke personen". Dit gebeurt naar aanleiding van een aangifte van het uitzendconcern Randstad. Van Lienden is een van de personen die onderzocht worden.

Van Lienden kon maximaal drie dagen worden vastgehouden om te worden verhoord. Als de officier van justitie wilde dat hij nog langer in voorarrest bleef, dan moest hij in de loop van de week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

38 FIOD onderzoekt auto's bij kantoor van Sywert van Lienden

Randstad leverde gratis personeel, Van Lienden verdiende miljoenen

Randstad leverde eerder personeelsleden aan Hulptroepen Alliantie voor de logistiek, de werving van nieuwe mensen en het testen van mondkapjes. Randstad betaalde hun salaris in de veronderstelling dat het om werk bij een stichting zonder winstoogmerk ging. Later bleek dat de oprichters van de Hulptroepen Alliantie uiteindelijk zo'n 28 miljoen euro in hun eigen zak hadden gestoken vanwege een grote mondkapjesdeal met de overheid via een geheime commerciële bv.

Van Lienden en zijn zakenpartners ontvingen ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.