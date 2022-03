Een 46-jarige man uit de Drentse gemeente Aa en Hunze wordt verdacht van een poging tot doodslag door zijn eigen kind te steken. De vader is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot het voorarrest van de man met veertien dagen te verlengen, maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend.

Het steekincident gebeurde zondagochtend aan de Steenhopenweg in de buurt van het Drentse dorp Drouwen in het bijzijn van de politie. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats van een toeristische attractie van Staatsbosbeheer.

Bezorgde agenten waren afgekomen op een melding en raakten met de man in gesprek. Tijdens het geweld dat daarop volgde raakte het jonge kind ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de man moest met verwondingen naar het ziekenhuis. Bij de aanhouding is door de politie een stroomstootwapen gebruikt.

De verdachte zit in volledige beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.