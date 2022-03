De politie heeft dinsdag een dertigjarige Rotterdammer aangehouden voor het mishandelen van een pakketbezorger eind vorig jaar. De 25-jarige pakketbezorger raakte zodanig gewond dat hij zijn oog verloor.

De mishandeling vond op 28 december plaats op de kruising van de Goede Hoopstraat met de Kaapstraat in Rotterdam.

De verdachte zou bij de pakketbezorger in de auto zijn gestapt en hem in zijn gezicht hebben geslagen. Daarbij ontstond volgens de politie een worsteling waarbij de verdachte de pakketbezorger probeerde te steken en met een hamer in zijn gezicht sloeg.

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat er onder meer beelden waren getoond in het programma Bureau Rijnmond. De man zit vast.