Ziekenhuizen in de provincies Limburg en Noord-Brabant melden een stijging van het aantal incidenten tijdens carnaval ten opzichte van de jaren voor de lockdown vanwege het coronavirus. Deze toename is mogelijk het gevolg van de twee jaar lange sluiting van grote evenementen, zeggen verschillende woordvoerders tegen NU.nl.

Het Zuyderland-ziekenhuis in Sittard-Geleen en Heerlen zegt dat er dit jaar tijdens carnaval meer slachtoffers van geweld en agressie onder carnavalsvierders zelf zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis aan NU.nl na berichtgeving van 1Limburg. Er zijn tien mensen opgenomen op de spoedeisende hulp vanwege geweld. Het ziekenhuis meldt geen toename van gevallen door alcoholgebruik.

Het Zuyderland-ziekenhuis zegt dat de toename van het aantal incidenten mogelijk komt doordat de coronamaatregelen na twee jaar bijna helemaal zijn afgeschaft. "Voor velen zal dit carnavalsfeest het eerste grote evenement sinds het begin van de pandemie zijn geweest. Zo'n feest leidt natuurlijk tot interacties en mogelijk tot overprikkeling na een lange periode zonder feestjes. Mogelijk leidt dit tot meer geweld en agressie onder de aanwezigen", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Een zegspersoon van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven geeft aan juist geen toename van slachtoffers van agressie te zien, maar wel in het aantal extreme gevallen door alcoholgebruik. In Eindhoven werd door de GGD tijdens carnaval een extra 'opvangtent' geplaatst om milde gevallen door alcoholgebruik eruit te filteren. De extreme gevallen werden naar het ziekenhuis afgevoerd en dat waren er meer dan in de jaren voor de pandemie.

Meerdere ziekenhuizen uit de regio Limburg en Noord-Brabant, waaronder het UMC in Maastricht, bevestigen het beeld van de stijging van het aantal incidenten. De politie kan deze toename niet bevestigen. Een woordvoerder van de politie zegt dat er geen stijging is te zien in het aantal meldingen van geweld, afgezien van het het steekincident op een carnavalsfeest in Horst. Daarbij kwam maandag een 21-jarige man om het leven. De politie heeft een verdachte aangehouden.

"De oorzaak van de toename is niet zeker, maar het kan zijn dat de incidenten niet bij de politie zijn gemeld", aldus verschillende woordvoerders.