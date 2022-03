De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in de ontuchtzaak rondom de oud-directeur van Stichting Kanjer Wens. Deze twintigjarige man uit Almere wordt verdacht van seksueel misbruik. Hij was zelf niet betrokken bij Stichting Kanjer Wens, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

"Waarvoor hij is aangehouden, is niet in relatie met de stichting", aldus de woordvoerder. De nieuwe verdachte is een bekende van de oud-directeur van de stichting, Peter V.

Tegen de 54-jarige V. loopt een onderzoek vanwege ontucht met minderjarige jongens. Hij werd op 23 februari voor de derde keer aangehouden omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating had geschonden. De man zit op dit moment vast.

In het onderzoek naar de vermeende zedendelicten van de oud-directeur kijkt de politie naar het sociale netwerk van de verdachte én de stichting, laat het OM weten. De politie heeft inmiddels op meerdere plaatsen doorzoekingen gedaan.

Stichting Kanjer Wens heeft medio februari alle activiteiten gestaakt.