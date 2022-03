De maandelijkse test met het luchtalarm gaat maandag gewoon door, ook nu het oorlog is in Oekraïne. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er aandacht is voor de onrust door de oorlog in Oekraïne, maar benadrukt dat mensen "goed op de hoogte zijn" dat de sirene iedere eerste maandag van de maand wordt getest.

Toch gaan de overheid en de Veiligheidsregio's extra communiceren over het luchtalarm van aanstaande maandag, onder meer via sociale media en een bericht op de website van de Rijksoverheid. "Dat geeft ook aan dat we aandacht hebben voor de situatie in Oekraïne", aldus de woordvoerder.

Door heel Nederland staan zo'n 4.200 sirenes. Maandag om 12.00 uur gaat het geluid van die sirenes precies 1 minuut en 26 seconden af. Het is volgens het ministerie belangrijk om ze iedere maand te testen, zodat de masten zullen werken bij een calamiteit. Wel zijn er uitzonderingen op het testschema, zoals op nationale en religieuze feestdagen.

Voor de oorlog in Oekraïne wordt vooralsnog geen uitzondering gemaakt. "Er is nu nog geen aanleiding om dat te doen. Die afweging ligt ook bij de veiligheidsregio's", zegt de woordvoerder.

In 2015 besloot onder meer de Noord-Hollandse gemeente Schagen om het luchtalarm niet af te laten gaan vanwege de noodopvang van Syrische vluchtelingen. Er zijn nog geen signalen dat individuele veiligheidsregio's komende maandag het luchtalarm zullen overslaan.

In juni zal er overigens geen luchtalarm te horen zijn: dan valt de eerste maandag van die maand op Tweede Pinksterdag.