Een Rotterdamse pakketbezorger die vorige week zwaar mishandeld werd in het Zuid-Hollandse Hoogvliet is dinsdagavond aan zijn verwondingen overleden. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

De mishandeling vond op 21 februari plaats. Een 29-jarige Rotterdammer en de 42-jarige bezorger hadden onenigheid over een pakket. De Rotterdammer werd na het incident aangehouden.

Het slachtoffer werd na de mishandeling met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie sprak toen al van een "zorgwekkende gezondheidssituatie".

Het OM betuigt in een tweet haar medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer en laat weten dat de verdenking tegen de verdachte zal worden verzwaard naar doodslag. "Het onderzoek is nog volop gaande. We willen iedereen die iets heeft gezien of gehoord oproepen zich bij de politie te melden."

PostNL zegt geschokt en diep bedroefd te zijn "door het vreselijke nieuws van het overlijden van onze pakketbezorger. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en collega's. Wij staan voor hen klaar en zullen hen waar we kunnen steunen in deze moeilijke tijden. Het is bizar en onacceptabel dat een bezorger te maken krijgt met agressie of geweld tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk."