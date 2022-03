In Tilburg zijn dinsdagavond in drie kwartier drie auto's in vlammen opgegaan. De wagens stonden in verschillende straten op loopafstand van elkaar. De politie is op zoek naar getuigen.

Om 22.43 uur vloog de eerste auto in brand in de Sint Josephstraat, een half uur later vatte in de Lanciersstraat een tweede wagen vlam en acht minuten daarop was het raak in de Dunantstraat, meldt de politie op Twitter.

Niemand raakte gewond. Getuigen worden opgeroepen zich te melden en omwonenden wordt gevraagd de komende tijd extra alert te zijn.